La prima volta in occasione della messa commemorativa per il nonno materno

La figlia di Ben Affleck e della ex moglie Jennifer Garner Seraphina Rose, 15 anni, si è presentata ufficialmente con il nome Fin. L’evento è avvenuto alla Christ Church United Methodist di Charleston, in West Virginia, lo scorso 6 aprile durante una cerimonia commemorativa tenuta per il nonno defunto William Garner. L’adolescente era vestito con un solenne abito nero e cravatta e capelli corti, come un ragazzo, e si è presentato con il nuovo nome prima di recitare un verso della Bibbia.

