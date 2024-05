Il rapper nega qualsiasi coinvolgimento ma risulterebbe indagato nell'inchiesta sul pestaggio al personal trainer romano a Milano

A Fedez non è arrivata nessuna notifica da parte degli inquirenti per quanto riguarda la rissa e il pestaggio avvenuti il 21 aprile scorso a Milano. “Abbiamo appreso la notizia questa mattina dai giornali, al mio assistito, finora, non è stato notificato alcun atto. Attendiamo il lavoro degli inquirenti”, ha detto a LaPresse Gabriele Minniti, avvocato del cantante che risulterebbe indagato dalla procura della Repubblica di Milano, per i reati di rissa e lesioni.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, quella notte di aprile, intorno alle tre del mattino, è scoppiata una rissa nella discoteca ‘The Club’ di largo La Foppa, nella quale sarebbe rimasto coinvolto Fedez insieme ad altri componenti della comitiva che si trovavano nel privée. Il gruppo, secondo quanto è emerso, si sarebbe scagliato contro il personal trainer romano dei vip, Cristiano Iovino.

Poco più tardi, quest’ultimo, mentre stava rincasando sarebbe stato aggredito e picchiato a calci e pugni da un gruppo di persone nella zona City Life, in via Traiano, dove l’allenatore abita. Al pestaggio avrebbero assistito due portieri dello stabile, che avrebbero riconosciuto, tra gli altri, anche Fedez partecipare alla spedizione punitiva nei confronti di Iovino. La versione dei vigilantes sarebbe confermata anche dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza in possesso dei carabinieri. Dalle indagini è emerso anche che tra i picchiatori ci sarebbero stati anche alcuni ultrà del Milan.

La mamma di Fedez rompe il silenzio: sui social posta il significato della parola ‘ossessione’

La mamma di Fedez irrompe nella querelle che vede protagonista il figlio e il suo presunto coinvolgimento nel pestaggio di Cristiano Iovino, il personal trainer protagonista del gossip dopo la rottura del matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo lo sfogo di ieri dell’artista 34enne al Salone del Libro di Torino, oggi Annamaria Berrinzaghi, che è anche amministratore unico della sua società, ha condiviso tra le storie Instagram lo screenshot del significato della parola “ossessione”, aggiungendo come sottofondo la canzone dei Subsonica “Nuova ossessione”. Un post che sembra rivolgersi proprio alla stampa e ai giornalisti, a detta di Fedez, ‘ossessionati’ dalle sue vicende private e pubbliche. Il rapper milanese ha infatti ieri accusato di essere vittima di un vero e proprio accanimento mediatico.

