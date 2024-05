E' il primo garden party del 2024

Re Carlo III e la Regina Camilla hanno ospitato mercoledì il primo garden party del 2024 a Buckingham Palace. Erano presenti anche la Principessa Anna, il Principe Edoardo e Sophie, la Duchessa di Edimburgo. La festa in giardino ha coinciso con la partecipazione del Principe Harry alla cerimonia per il 10mo anniversario degli Invictus Games nella Cattedrale di St. Paul a Londra. Il Duca di Sussex però non vedrà il padre durante la sua visita, ha dichiarato un portavoce. Assenti all’evento anche il principe del Galles William e la moglie Kate Middleton, alle prese con le terapie contro il cancro, che la principessa ha annunciato di avere nel marzo scorso.

