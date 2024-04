Si tratterebbe di un ingegnere esperto di tecnologie pulite e sostenibili

Nuova fiamma per Belen Rodriguez: la showgirl si sarebbe fidanzata con un ingegnere di nome Angelo Edoardo. I due erano stati paparazzati insieme da un settimanale e mercoledì, con una storia sul suo profilo Instagram, Belen ha indirettamente confermato il nome del suo nuovo flirt. Condividendo un post che si riferiva all’uomo come ‘Angelo Eduardo’, la showgirl ha scritto: “Comunque si chiama Edoardo“. Il profilo Linkedin di Angelo Edoardo, su cui non si sa molto, lo definisce come un ‘esperto di tecnologie pulite e sostenibili con un background di ingegneria’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata