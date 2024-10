Il rapper ha appena compiuto 35 anni. Da quando si è aperta l'inchiesta sulle curve ultras è sparito dal web

Fedez ha appena compiuto 35 anni ma le candeline le ha spente nel silenzio più totale. Da quando si è aperta l’inchiesta sulle curve ultras di Inter e Milan il rapper è sparito dai social e non ha pubblicato alcun contenuto. L’ultimo post su Instagram risale a due settimane fa quando era andato a inaugurare un centro per bambini malati oncologici a Roma.

L’inchiesta sulle curve ultras

Il cantante milanese non è indagato anche se i suoi rapporti con il capo della curva sud rossonera, Luca Lucci, sono sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti. Fedez, infatti, nei giorni scorsi era stato convocato dalla Procura di Milano per un interrogatorio, poi annullato per ragioni investigative e organizzative.

L’anno scorso

Il 15 ottobre dello scorso anno, invece, ha avuto tutt’altro sapore: foto con Chiara Ferragni e i figli, Vittoria e Leone e una dedica romantica: “Grato alla mia famiglia per tutto l’amore che riesce a darmi ogni giorno. Grazie a tutti per gli auguri”, scriveva l’artista.

