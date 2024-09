Potrebbe essere lo scatto che ufficializza la relazione tra il trapper e l'influencer

Le voci di una loro relazione si sono rincorse per tutta l’estate anche se loro hanno sempre smentito sostenendo di essere solo amici. Ma domenica Tony Effe, trapper e autore con Gaia della hit dell’estate ‘Sesso e Samba’, ha pubblicato su Instagram la sua prima foto con l’influencer Giulia De Lellis, alimentando ancora di più le speculazioni dei fan sulla possibilità che i due siano una coppia. “È stata un’estate bellissima. Vi ringrazio tutti. Ora si torna a lavoro. Ci vediamo a ottobre a Roma e Milano per i primi palazzetti”, ha scritto l’ex membro della Dark Polo Gang su Instagram pubblicando il carosello di foto, in una delle quali lui è ritratto in auto proprio insieme a De Lellis. Uno scatto che potrebbe essere il primo ufficiale di una storia di cui si parla da mesi.

