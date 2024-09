Il cantante si trasferisce negli Stati Uniti con la compagna Jacqueline Luna e lo annuncia sui social

Ultimo si appresta a diventare papà e lascia l’Italia per trasferirsi per qualche periodo all’estero, negli Stati Uniti. “Ciao Italia per un po’…”, ha scritto il cantante sui social, accompagnando il messaggio a una foto in bianco e nero con la compagna Jacqueline Luna. Ultimo aveva svelato la gravidanza della fidanzata durante un live all’Olimpico del giugno scorso, facendola salire sul palco e dandole un bacio sulla pancia.

