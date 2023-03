Il messaggio del rapper: "Ringrazio mia moglie per il costante supporto. A presto"

Dopo aver disertato a sorpresa la presentazione della nuova stagione di Lol a Roma, Fedez torna a dare notizie di sé: annuncia di mettere in pausa i social network ma esclude che la decisione sia dovuta a una crisi con la moglie Chiara Ferragni. In una story su Instagram lancia un messaggio ai suoi 14,6 milioni di follower nel quale scrive testualmente: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c’entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”. Con cuoricino finale a chiudere il messaggio. Si tratta di un ritorno pubblico dopo una pausa di qualche settimana. Il rapper aveva diminuito le apparizioni pubbliche dopo il festival di Sanremo, nel quale era finito nelle polemiche a causa del bacio con Rosa Chemical.

Il video virale dopo il bacio con Rosa Chemical

In seguito al bacio in mondovisione tra i due rapper, era diventato virale un video di backstage dove Ferragni, co-conduttrice dell’ultima serata della kermesse, allarga le braccia stizzita e poi le e poi le abbassa quando il marito le va incontro di corsa per salutarla quasi scusandosi per l’accaduto. Dai gesti e dal labiale di alcuni testimoni sembra che Ferragni gli abbia detto: “Ma possibile che ne combini sempre una!“. In sua difesa, Fedez avrebbe risposto: “Ma che c’entro, ha fatto tutto lui”.

Il caso che ha visto protagonista il rapper a Sanremo era anche stato oggetto di un esposto per atti osceni in luogo pubblico da parte dell’associazione Pro Vita & Famiglia. La procura di Imperia ha però rapidamente archiviato l’inchiesta: per gli inquirenti non sussisterebbe alcun reato.

