La donna è una da anni una designer di Yeezy

Nozze segrete per Kanye West? Secondo quanto riporta Tmz, la ragazza bionda con cui il rapper americano è stato avvistato recentemente sarebbe anche la sua nuova moglie. Secondo le fonti del sito, sarebbe stata celebrata una cerimonia privata tenutasi in segreto.

Fonti collegate alla coppia dicono a Tmz che la donna è Bianca Censori, designer di architettura presso Yeezy per diversi anni e il mistero intorno all’identità della donna si spiegherebbe in un cambio recente di taglio di capelli corto e biondo. Ye e Bianca avrebbero tenuto una sorta di cerimonia di matrimonio ma non sembra che abbiano presentato un certificato di matrimonio per renderlo legale.

Ye indossava una fede nuziale, questa settimana, quando lui e Bianca sono arrivati al Waldorf Astoria a Beverly Hills: avrebbe detto che l’anello simboleggia il suo impegno nei suoi confronti dopo la cerimonia. Proprio il mese scorso Kanye ha pubblicato una nuova canzone, intitolata ‘Censori Overload’, un altro tributo alla sua nuova donna. Mentre il testo non sembra legarlo direttamente a lei, ci sono alcuni possibili motivi religiosi sul motivo per cui il cantante avrebbe voluto una cerimonia di matrimonio veloce.

