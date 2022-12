Nuovo stop per il rapper dopo l'intervista in cui ha dichiarato: "Vedo delle cose buone anche in Hitler"

Elon Musk ha annunciato su Twitter la sospensione dell’account del rapper Kanye West sul social di sua proprietà. L’artista, spiega il fondatore di Twitter, ha violato le regole del social che vietano l’incitamento alla violenza. Il riferimento è alle ultime dichiarazioni dell’artista riguardo al nazismo. Kayne West di recente ha dichiarato in un’intervista con il teorico della cospirazione Alex Jones, che “tutti gli esseri umani hanno qualcosa di valore che mettono sul tavolo, soprattutto Hitler. Vedo delle cose buone anche in Hitler. Amo tutti”.

Il rapper era stato riammesso sul social solo pochi giorni fa.

