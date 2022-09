Le parole della showgirl dopo l'intervista rilasciata dall'ex capitano della Roma

“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli. Anche se ho scoperto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”. È questa la replica di Ilary Blasi, riportata da ‘Repubblica’, dopo l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera in cui racconta la sua versione dei fatti sulla rottura con la moglie. “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni – ha aggiunto la conduttrice televisiva, che non ha voluto replicare direttamente all’ex capitano della Roma – Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata