Anche Biden domina il 'supermartedì' per quanto riguarda i democratici, perde solo nei territori Samoa

IN AGGIORNAMENTO – Super Tuesday importantissimo negli Stati Uniti d’America per le presidenziali 2024. Joe Biden ha vinto le primarie democratiche in Virginia, dove vengono assegnati 99 delegati, e in North Carolina e Vermonth. Biden ha vinto le primarie democratiche anche in Alabama, Arkansas, Colorado e Texas. Ha vinto le primarie democratiche in Minnesota, dove andrà valutata la portata del voto di protesta “uncommitted”, vista la rilevanza della comunità arabo-americana nello Stato. Ha trionfato anche in California. Ha perso solo nei territori della Samoa.

Donald Trump ha invece vinto le primarie repubblicane in Virginia, dove erano in gioco 48 delegati per la convention del Partito a luglio, a Milwaukee. Trump ha vinto anche in Tennessee, Oklahoma e Maine. In totale ha vinto in 14 Stati/territori, perdendo solo il Vermont.

Il ‘caso’ Vermont

Secondo le proiezioni dei media Usa Nikki Haley ha battuto Donald Trump nelle primarie repubblicane in Vermont. Per l’ex governatrice della South Carolima si tratta della seconda vittoria nelle primarie Gop, dopo quella nel District of Columbia.

Trump: “Notte fantastica, Biden il peggiore della storia”

“E’ stata una notte fantastica“. Così Donald Trump, parlando dal suo resort di Mar-a-Lago, in Florida, ha commentato le vittorie nelle primarie del Super Tuesday. Il tycoon ha poi fatto ricorso al suo consueto repertorio retorico, sostenendo che con lui alla Casa Bianca non ci sarebbero state l’invasione russa dell’Ucraina e gli attacchi di Hamas a Israele. “Biden è il peggiore presidente della Storia”, ha detto l’ex presidente, sostenendo che a causa del suo rivale, tra l’altro, “l’inflazione sta distruggendo la classe media” e il Paese è preda dell’immigrazione illegale di massa. “Ci riprenderemo il Paese” e “dobbiamo vincere, perché non abbiamo scelta. Se perderemo non avremo più un Paese”.

Bannon: “Se elezioni fossero oggi Trump vincerebbe a valanga”

“Se le elezioni si tenessero oggi” Donald Trump “vincerebbe a valanga e le cose non cambieranno. I democratici sono scioccati e avviliti, credevano che la legge sarebbe venuta in loro soccorso e invece i processi slitteranno a dopo il voto”. È quanto ha detto Steve Bannon, lo stratega che portò Donald Trump alla Casa Bianca nel 2016, in un’intervista al Corriere della Sera. Rispondendo alla domanda su cosa significherebbe un ritorno di Trump alla Casa Bianca, Bannon ha risposto: “Il presidente Trump è stato chiaro: se non raggiungete il 2% del Pil per la difesa vedrete una massiccia ristrutturazione della Nato. Noi vogliamo un’alleanza: alleanza vuol dire che dovete fare la vostra parte. Le élite europee si abituino all’idea: Trump non è amico dell’Ue, non è amico del partito di Davos e certamente non lo è dei tecnocrati alla Nato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata