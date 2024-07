La first lady a Parigi alla vigilia dell'inaugurazione dei Giochi

La first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, è arrivata a Parigi alla vigilia dell’inaugurazione dei Giochi Olimpici 2024 che prenderanno ufficialmente il via venerdì. La consorte del presidente uscente è apparsa sorridente e ha scelto per l’occasione un dress code decisamente sui generis: Biden ha infatti optato per una tuta di Ralph Lauren con i colori degli Stati Uniti e una vistosa scritta Usa stampata sulle spalle.

