Continua a salire il bilancio delle vittime: alcune morte per ipertermia

E’ salito ad almeno 36 il numero di morti in Texas dopo che l’uragano Beryl è arrivato sulla costa e ha lasciato milioni di residenti senza l’elettricità. I funzionari hanno confermato che più persone sono morte in case rimaste senza aria condizionata durante il caldo torrido. L’ufficio del medico legale della contea di Fort Bend ha confermato altri nove decessi, tra cui quattro almeno parzialmente attribuiti a ipertermia. Almeno una dozzina di altri residenti nella zona di Houston sono morti per complicazioni dovute al caldo e alla mancanza di corrente.

