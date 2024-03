Nel 'supermartedì' si tengono le elezioni in 16 Stati

Oggi, martedì 5 marzo, negli Stati Uniti è il Super Tuesday. Il presidente Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump sono pronti a raggiungere, o almeno ad avvicinarsi molto di più, alla conquista delle candidature dei rispettivi partiti nel corso della giornata più importante della campagna per le primarie.

Dove si tengono le elezioni e quali sono le sfide

Le elezioni del ‘super martedì’ si tengono in 16 Stati più il territorio di Samoa, dall’Alaska alla California, dal Vermont alla Virginia. In gioco ci sono centinaia di delegati, il più grande ‘bottino’ per uno dei due partiti in un singolo giorno. Sebbene l’attenzione sia rivolta in gran parte alla corsa presidenziale, ci sono anche importanti competizioni al ballottaggio. Gli elettori californiani sceglieranno i candidati che concorreranno per occupare il seggio del Senato a lungo detenuto da Dianne Feinstein. La corsa per il governatore prenderà forma in North Carolina, uno Stato che entrambi i partiti stanno contendendo ferocemente in vista di novembre. Sfida importante anche a Los Angeles.

La sfida Trump-Biden

Ma tutto è incentrato soprattutto su Biden e Trump. Rispetto ai supermartedì passati, quest’anno sia la gara democratica che quella repubblicana sembrano di fatto già segnate. I due hanno facilmente respinto gli sfidanti nelle fasi iniziali della campagna elettorale e sono in pieno controllo delle loro candidature, nonostante i sondaggi rendano chiaro che gli elettori non vogliono che le elezioni generali di quest’anno siano identiche a quelle del 2020.

Un nuovo sondaggio AP-NORC Center for Public Affairs Research rileva che la maggioranza degli americani non ritiene che né Biden né Trump abbiano l’acutezza mentale necessaria per il lavoro. “Entrambi hanno fallito, a mio avviso, nell’unificare il Paese”, ha dichiarato Brian Hadley, 66 anni, di Raleigh, North Carolina. Né Trump né Biden saranno in grado di ottenere formalmente le nomine dei loro partiti durante questo Super Tuesday. Il termine ultimo per diventare il candidato presunto del proprio partito è il 12 marzo per Trump e il 19 marzo per Biden.

Invece di fare il giro degli Stati in cui si tengono le primarie, la scorsa settimana Biden e Trump hanno organizzato eventi rivali lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, cercando di ottenere un vantaggio nel dibattito sull’immigrazione, sempre più incerto. Dopo che lunedì la Corte Suprema ha deciso per 9-0 di ripristinare il voto delle primarie per Trump, dopo i tentativi di bandirlo per il suo ruolo nell’aver contribuito a scatenare la rivolta in Campidoglio, Trump ha fatto riferimento ai 91 capi d’accusa contro di lui per accusare Biden di usare i tribunali come arma. “Combatti la tua battaglia da solo”, ha detto Trump. “Non usare procuratori e giudici per dare la caccia al tuo avversario”. Biden terrà il discorso sullo Stato dell’Unione giovedì, poi farà campagna elettorale negli Stati chiave della Pennsylvania e della Georgia. Il Presidente difenderà le politiche responsabili della “creazione di posti di lavoro record, dell’economia più forte del mondo, dell’aumento dei salari e della ricchezza delle famiglie, della riduzione dei costi dei farmaci e dell’energia”, ha dichiarato il direttore della comunicazione della Casa Bianca Ben LaBolt in un comunicato.

Il ruolo di Nikki Haley

La campagna di Biden ha richiamato l’attenzione sulle dichiarazioni più provocatorie di Trump durante la campagna elettorale, come quando ha evocato Adolf Hitler suggerendo che gli immigrati stavano “avvelenando il sangue” degli Stati Uniti e ha detto che avrebbe cercato di servire come dittatore durante il suo primo giorno alla Casa Bianca. Trump ha comunque già sconfitto più di una dozzina di importanti sfidanti repubblicani e ora ne rimane solo una: Nikki Haley, ex ambasciatrice del presidente alle Nazioni Unite, che è stata anche eletta due volte governatrice del suo Stato natale, la Carolina del Sud. Haley ha attraversato il Paese, visitando almeno uno Stato del Super Tuesday quasi ogni giorno per più di una settimana e sostenendo che la sua base – sebbene molto più piccola di quella di Trump – suggerisca che l’ex presidente perderà contro Biden. “Possiamo fare meglio di due candidati alla presidenza di 80 anni”, ha detto Haley in un comizio lunedì nei sobborghi di Houston.

Haley ha ottenuto la sua prima vittoria alle primarie nel fine settimana a Washington, una città gestita dai democratici con pochi repubblicani registrati. Trump ha cercato di trasformare questa vittoria in una sconfitta per l’intera campagna elettorale, ironizzando sul fatto che fosse stata “incoronata regina della palude”.

La facile vittoria del presidente Biden alle primarie in Michigan della scorsa settimana è stata invece ‘rovinata’ da una campagna “uncommitted” organizzata da attivisti che disapprovano la gestione della guerra di Israele a Gaza da parte del presidente. Gli alleati del voto “uncommitted” stanno spingendo simili voti di protesta anche altrove. Da tenere d’occhio è anche il Minnesota.

