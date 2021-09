Il presidente americano alle celebrazioni nei luoghi simbolo dell'attacco terroristico del 2001 ma non terrà discorsi pubblici

Il presidente americano Joe Biden ha pubblicato un video per ricordare coloro che hanno perso la vita nell’attentato dell’11 settembre, confortare le loro famiglie e onorare il coraggio e il sacrificio dei primi soccorritori e dei militari caduti negli ultimi 20 anni. Il presidente ha rivolto un appassionato appello alla nazione affinché metta da parte le sue divergenze e reclami lo spirito di cooperazione sorto nei giorni successivi agli attentati.

“L’unità è ciò che ci rende ciò che siamo, che porta l’America al suo meglio”, ha detto Biden. “Per me questa è la lezione centrale dell’11 settembre”, ha aggiunto. “L’unione è la nostra più grande forza”, ha precisato.

20 years after September 11, 2001, we commemorate the 2,977 lives we lost and honor those who risked and gave their lives. As we saw in the days that followed, unity is our greatest strength. It’s what makes us who we are — and we can’t forget that. pic.twitter.com/WysK8m3LAb

— President Biden (@POTUS) September 10, 2021