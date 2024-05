I giovani avevano occupato l’edificio amministrativo, noto come Hamilton Hall

La polizia ha fatto irruzione in un edificio della Columbia University occupato da manifestanti filo-palestinesi, entrando da una finestra e arrestando decine di persone.

I manifestanti avevano occupato l’edificio amministrativo, noto come Hamilton Hall, più di 20 ore prima mentre le manifestazioni contro la guerra tra Israele e Hamas si diffondevano nei campus universitari a livello nazionale.

Una dichiarazione rilasciata da un portavoce della Columbia afferma che gli agenti sono entrati nel campus dopo che l’università aveva richiesto aiuto. Quasi due settimane fa è iniziato un accampamento di tende sul terreno della scuola per protestare contro la guerra tra Israele e Hamas.

“Dopo che l’Università ha appreso durante la notte che Hamilton Hall era stata occupata, vandalizzata e bloccata, non ci è rimasta altra scelta”, ha detto la scuola. “La decisione di contattare la polizia di New York è stata una risposta alle azioni dei manifestanti, non alla causa che stanno difendendo. Abbiamo chiarito che la vita del campus non può essere interrotta all’infinito dai manifestanti che violano le regole e la legge. “

