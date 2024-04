L'ex presidente americano in aula per la vicenda dei pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels

Trump in tribunale a New York per il quarto giorno di deposizione nel processo sui pagamenti in nero alla pornostar Stormy Daniels. L’ex presidente Usa si è fermato a parlare con i giornalisti e ha voluto prima di tutto augurare buon compleanno alla moglie Melania. “Grazie a tutti, lo apprezzo molto. Voglio iniziare augurando a mia moglie Melania un felice compleanno. Sarebbe bello essere con lei. Ma sono in un tribunale per un processo truccato”, ha detto Trump.

