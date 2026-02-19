Caso Epstein, media: arrestato l’ex principe Andrea – la diretta

Secondo quanto appreso dalla Bbc e da altri media britannici, l’ex principe Andrea, Andrew Mountbatten-Windsor , è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein. Al fratello di Re Carlo erano stati tolti tutti i titoli reali. Nel libro di Virginia Giuffre, ‘Nobody’s Girl’ sono descritti tre presunti incontri sessuali avuti dalla donna con l’ex principe Andrea. Virginia Giuffre si è suicidata ad aprile all’età di 41 anni. Secondo quanto riportato nel libro, Andrew si comportava come se credesse che “fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita”. La stessa Giuffre sosteneva che il team legale di Andrea abbia cercato “di assumere troll su internet per molestarmi”. Ha raccontato che Andrea ha insistito affinché l’accordo legale includesse un ordine di silenzio di un anno per impedire che le accuse potessero rovinare il Giubileo di platino della defunta regina nel 2022.
“Nell’ambito delle indagini, oggi (19 febbraio) abbiamo arrestato un uomo sulla sessantina di Norfolk con l’accusa di cattiva condotta in pubblico ufficio e stiamo effettuando delle perquisizioni presso alcuni indirizzi nel Berkshire e nel Norfolk. Al momento l’uomo è ancora sotto custodia della polizia”. È quanto si legge in una dichiarazione della polizia del Regno Unito Il vice capo della polizia Oliver Wright ha dichiarato: “Dopo un’attenta valutazione, abbiamo avviato un’indagine su questa accusa di cattiva condotta nell’esercizio della funzione pubblica. È importante proteggere l’integrità e l’obiettività della nostra indagine mentre lavoriamo con i nostri partner per indagare su questo presunto reato. Comprendiamo il notevole interesse pubblico per questo caso e forniremo aggiornamenti al momento opportuno”. Secondo quanto riporta il Telegraph, sei auto della polizia sono arrivate nella casa dell’ex principe Andrea a Sandringham poco dopo le 8 del mattino locali. La polizia ha valutato le accuse contro Mountbatten-Windsor emerse dai fascicoli di Jeffrey Epstein, tra cui quelle secondo cui avrebbe condiviso informazioni sensibili con il finanziere pedofilo quando era inviato commerciale nel Regno Unito. Oggi è il 66esimo compleanno di Andrew Mountbatten-Windsor.