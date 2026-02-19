Caso Epstein, media: arrestato l’ex principe Andrea – la diretta

Secondo quanto appreso dalla Bbc e da altri media britannici, l’ex principe Andrea, Andrew Mountbatten-Windsor , è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica, in relazione al suo legame con Jeffrey Epstein. Al fratello di Re Carlo erano stati tolti tutti i titoli reali. Nel libro di Virginia Giuffre, ‘Nobody’s Girl’ sono descritti tre presunti incontri sessuali avuti dalla donna con l’ex principe Andrea. Virginia Giuffre si è suicidata ad aprile all’età di 41 anni. Secondo quanto riportato nel libro, Andrew si comportava come se credesse che “fare sesso con me fosse un suo diritto di nascita”. La stessa Giuffre sosteneva che il team legale di Andrea abbia cercato “di assumere troll su internet per molestarmi”. Ha raccontato che Andrea ha insistito affinché l’accordo legale includesse un ordine di silenzio di un anno per impedire che le accuse potessero rovinare il Giubileo di platino della defunta regina nel 2022.

