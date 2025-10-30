Re Carlo III revoca il titolo di principe ad Andrea per il caso Epstein

Re Carlo priverà suo fratello, il principe Andrea, dei suoi titoli e lo allontanerà dalla residenza reale a causa degli scandali sessuali che l’hanno coinvolto e dei suoi legami con il finanziere americano Jeffrey Epstein, condannato per traffico sessuale di minori e morto in carcere nel 2019. Lo annuncia Buckingham Palace, affermando che Andrea sarà riconosciuto come Andrew Mountbatten Windsor e non come principe e che si trasferirà dagli appartamenti della Royal Lodge ad “alloggi privati”. Nelle ultime settimane, anche dopo l’uscita postuma del libro di memorie di Virginia Giuffre, la principale accusatrice di Andrea ed Epstein, c’era stato un forte pressing nel Regno Unito sulla famiglia reale affinché al fratello di Carlo venissero revocati i titoli.