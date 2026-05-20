Playoff Lba 2026, i risultati della serata

Sono scesi in campo Virtus Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona

Il basket italiano protagonista del martedì sera con i match di Playoff Scudetto, che hanno visto scendere in campo la Virtus Bologna contro Trento e Venezia contro Tortona, validi per Gara2 dei quarti di finale.

Virtus Bologna-Trento

Trento si è imposta a Bologna contro la Virtus per 87-84. La serie torna così in equilibrio, sull’1-1, dopo la vittoria all’esordio degli emiliani. Per la Dolomiti Energia 22 punti di Battle e 18 di Steward, mentre per Bologna si segnalano i 17 a referto per Morgan e i 14 per Vildoza. Gara3 in programma in Trentino venerdì sera.

Le schiacciate di Bayehe e Niang tra le Top Plays presented by Pokerstarsnews di Gara-2 dei quarti di finale degli #LBAPlayoff tra Bologna e Trento 🏀#TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/NA4ph5jmE0 — Lega Basket Serie A (@LegaBasketA) May 19, 2026

Venezia-Tortona

Venezia supera Tortona 87-75 bissando così il successo ottenuto in Gara1 e portandosi 2-0 nella serie. Per l’Umana Reyer 19 punti di Cole e 16 di Parks, ma il top scorer del match è Gorham della Bertram Berthona con 21 punti. Per i veneti occasione di chiudere la serie e volare in semifinale già venerdì prossimo, con Gara3 in programma a Tortona alle 20:45.