La sua agente il mese scorso aveva reso noto che la donna era stata ricoverata in ospedale dopo un grave incidente

Virginia Giuffre, che aveva accusato il principe britannico Andrea e l‘imprenditore statunitense Jeffrey Epstein di abusi sessuali, si è tolta la vita ieri nella sua fattoria dell’Australia Occidentale. Lo ha reso noto la sua famiglia in una nota nella quale la definisce “una guerriera feroce nella lotta contro gli abusi sessuali e il traffico di esseri umani. È stata la luce che ha illuminato così tante vittime. Nonostante tutte le avversità che ha dovuto affrontare nella sua vita, ha brillato intensamente. Ci mancherà moltissimo”.

Chi era Virginia Giuffre

La sua addetta stampa, Dini von Mueffling, ha descritto Virginia Giuffre come “profondamente affettuosa, saggia e divertente. Adorava i suoi figli e i suoi numerosi animali. Era sempre più preoccupata per me che per se stessa. Mi mancherà indescrivibilmente. È stato il privilegio di una vita rappresentarla”.

La sua agente il mese scorso aveva reso noto che la donna era stata ricoverata in ospedale dopo un grave incidente. Giuffre era diventata un’attivista per le vittime della tratta sessuale dopo essere emersa come figura centrale nell’ambito del caso Epstein, morto in carcere nel 2019 mentre era in attesa di processo negli Stati Uniti.

Giuffre, nata negli Stati Uniti e residente per anni in Australia, è diventata un’attivista a sostegno delle vittime di traffico sessuale dopo essere emersa come figura centrale nella lunga caduta di Jeffrey Epstein. Il ricco gestore finanziario di New York si è suicidato nell’agosto 2019 mentre era in attesa di processo per accuse federali statunitensi di traffico sessuale che coinvolgevano decine di ragazze adolescenti e giovani donne, alcune delle quali avevano appena 14 anni. Le accuse arrivarono 14 anni dopo che la polizia di Palm Beach, Florida, aveva iniziato a indagare sulle denunce di abusi sessuali su ragazze minorenni assunte per fargli massaggi.

Giuffre si fece avanti pubblicamente dopo che la prima indagine si era conclusa con una pena di 18 mesi di carcere in Florida per Epstein, che aveva siglato un accordo segreto per evitare l’accusa federale, dichiarandosi colpevole di reati minori a livello statale di adescamento alla prostituzione. Epstein fu rilasciato nel 2009.

In successive cause civili, Giuffre dichiarò di essere stata una giovane massaggiatrice alla spa di Mar-a-Lago — il club di Palm Beach dell’allora Presidente Donald Trump — quando nel 2000 fu avvicinata dalla fidanzata di Epstein, Ghislaine Maxwell, poi diventata sua collaboratrice. Giuffre affermò che Maxwell l’aveva assunta come massaggiatrice per Epstein, ma che la coppia l’aveva in pratica resa una schiava sessuale, costringendola a soddisfare Epstein e i suoi amici e conoscenti. Giuffre disse di essere stata portata in giro per il mondo per incontri con uomini, tra cui il Principe Andrea, quando aveva 17 e 18 anni. Gli uomini coinvolti negarono e misero in dubbio la credibilità di Giuffre.

Lei riconobbe di aver cambiato alcuni dettagli importanti del suo racconto, compresa l’età in cui incontrò Epstein per la prima volta. Tuttavia, molte parti della sua storia furono confermate da documenti, testimonianze e fotografie — tra cui una foto che la ritrae insieme al Principe Andrea, con il suo braccio intorno alla vita nuda di lei, nella casa londinese di Maxwell.

Le accuse di Virginia Giuffre al principe Andrea

In una delle sue cause, Giuffre affermò di aver avuto rapporti sessuali con il principe in tre occasioni: a Londra durante il viaggio del 2001, nella villa di Epstein a New York quando aveva 17 anni, e nelle Isole Vergini quando aveva 18 anni. “Ghislaine mi disse: ‘Voglio che tu faccia per lui ciò che fai per Epstein'”, raccontò Giuffre a Dateline di NBC News nel settembre 2019.

Andrea respinse categoricamente le accuse di Giuffre, dichiarando di non ricordare di averla mai incontrata. Le sue smentite si rivelarono disastrose durante un’intervista alla BBC nel novembre 2019, in cui il pubblico vide un principe che offriva giustificazioni curiose — come il sostenere di non poter sudare a causa di una condizione medica — e che mostrava poca empatia verso le donne che accusavano Epstein di abusi.

Pochi giorni dopo l’intervista, Andrea si ritirò dagli incarichi ufficiali della famiglia reale. Nel 2022 raggiunse un accordo economico con Giuffre per una somma non divulgata, accettando anche di fare una “donazione sostanziale” all’organizzazione per le sopravvissute fondata da lei. In una dichiarazione depositata in tribunale, il principe riconobbe che Epstein era un trafficante sessuale e che Giuffre era “una vittima accertata di abusi”.

Il caso Epstein-Maxwell

Giuffre intentò anche altre cause legali contro Epstein e altre persone a lui legate, risolvendone alcune con accordi. In un caso, ritirò le accuse contro un importante avvocato statunitense, affermando che avrebbe potuto identificarlo erroneamente come uno degli uomini con i quali Epstein la aveva costretta ad avere rapporti.

Il suicidio di Epstein pose fine alla possibilità per le sue accusatrici di vederlo condannato penalmente. Maxwell fu condannata nel 2021 per traffico sessuale e associazione a delinquere, ricevendo una pena di 20 anni di carcere. Maxwell sostenne di non essere responsabile degli abusi commessi da Epstein. I pubblici ministeri decisero di non includere le accuse di Giuffre nel processo contro Maxwell, ma Giuffre successivamente dichiarò in tribunale che la socialite britannica le aveva “aperto le porte dell’inferno”.

Nata come Virginia Roberts, Giuffre raccontò in diverse interviste che la sua infanzia era stata distrutta da abusi sessuali subiti alle scuole elementari da parte di un conoscente di famiglia. In seguito fuggì di casa e subì ulteriori abusi, raccontò. Disse di aver incontrato il futuro marito nel 2002 mentre frequentava un corso di massaggi in Thailandia, su indicazione di Epstein. Dopo il matrimonio, si trasferì in Australia dove costruì una famiglia.

Nel 2015 fondò un’associazione di sostegno alle vittime, SOAR.

Lascia tre figli, descritti nella dichiarazione come la “luce della sua vita”.

Sigrid McCawley, avvocato di Giuffre, ha dichiarato: “Il suo coraggio mi ha spinta a combattere più duramente, e la sua forza era fonte di ispirazione. Il mondo oggi ha perso un essere umano straordinario. Riposa in pace, mio dolce angelo.”

