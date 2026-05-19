Morte del fondatore di Mango, il figlio Jonathan Andic rilasciato: ha pagato una cauzione milionaria

Jonathan Andic, figlio di Isak Andic, il fondatore del marchio di moda spagnolo Mango, è stato arrestato con l’accusa di omicidio nell’ambito di una nuova indagine sulla morte del padre, avvenuta nel 2024. Il 45enne, vicepresidente dell’azienda, dopo essere stato portato in tribunale a Martorell (in provincia di Barcellona) e aver risposto alle domande del suo avvocato, ha pagato una cauzione di 1 milione di euro. L’uomo stava facendo un’escursione con suo padre sulle montagne vicino a Barcellona quando il 71enne è caduto da una scarpata di circa 150 metri. L’indagine, chiusa nel 2024, è stata riaperta nel 2025 con l’ipotesi di omicidio.