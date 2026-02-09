Caso Epstein, da Re Carlo “profonda preoccupazione per condotta” Andrea

Re Carlo III “ha espresso chiaramente, con parole e azioni senza precedenti, la sua profonda preoccupazione per le accuse che continuano a venire alla luce riguardo alla condotta del signor Mountbatten-Windsor“. Lo afferma in una dichiarazione Buckingham Palace, in riferimento all’ex principe Andrea. La dichiarazione giunge dopo che la polizia ha fatto sapere che sta valutando segnalazioni secondo cui l’ex principe Andrea, ora noto come Andrew Mountbatten-Windsor, avrebbe condiviso con Epstein informazioni riservate. La Thames Valley Police, che serve le zone a ovest di Londra, compresa l’ex residenza dell’ex membro della famiglia reale a Windsor, ha avviato l’indagine dopo che alcuni organi di informazione hanno riportato la notizia di alcune e-mail che suggeriscono che l’allora principe abbia inviato a Epstein dei report relativi a un viaggio nel Sud-Est asiatico compiuto nel 2010 in qualità di inviato britannico per il commercio internazionale.

Buckingham Palace: “Pronti a collaborare con polizia su Andrea”

Re Carlo III e Buckingham Palace sono pronti a “sostenere” la polizia nell’ambito delle indagini sulle accuse contro l’ex principe Andrea in relazione alle rivelazioni nel quadro del caso Epstein. È quanto ha affermato in una dichiarazione Buckingham Palace, dopo che la polizia ha fatto sapere che sta valutando segnalazioni secondo cui l’ex principe Andrea, ora noto come Andrew Mountbatten-Windsor, avrebbe condiviso con Epstein informazioni riservate. “Sebbene spetti al signor Mountbatten-Windsor rispondere alle accuse specifiche in questione, se la Thames Valley Police ci contatterà, saremo pronti a sostenerla come ci si aspetterebbe”, recita la dichiarazione del Palazzo.