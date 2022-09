Lo afferma Buckingham Palace in una nota

La regina Elisabetta è sotto controllo perché i medici sono “preoccupati per la salute di Sua Maestà”. Lo afferma Buckingham Palace in una nota.

L’annuncio arriva il giorno dopo che la regina Elisabetta, 96 anni, ha annullato una riunione del suo Consiglio privato e le è stato consigliato di riposare. Secondo Buckingham Palace la regina è “a suo agio” e rimane al castello di Balmoral in Scozia, dove ha trascorso l’estate.

La premier Truss

La premier britannica Liz Truss ha detto che tutto il Regno Unito è “profondamente preoccupato” per le notizie sulla salute della regina Elisabetta II.

Carlo e Camilla a Balmoral

Il principe Carlo insieme alla moglie Camilla si sono recati a Balmoral, dove si trova la regina Elisabetta. La sovrana è sotto controllo medico e i dottori si sono detti preoccupati per la sua salute. William è in viaggio verso Balmoral.

La BBC cambia programmazione

La Bbc ha interrotto il suo programma diurno su Bbc 1 per trasmettere un notiziario in diretta sulle condizioni di salute della regina Elisabetta. Il canale di punta della Bbc ha interrotto un episodio di ‘Bargain Hunt’ per coprire le notizie sulla Regina dopo che Buckingham Palace ha annunciato che i dottori erano “preoccupati per la salute di Sua Maestà”.

Here is how BBC One interrupted programming to report on The Queen’s health pic.twitter.com/WkwlvmNWwL — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

Sito web in tilt

Dopo le preoccupanti notizie sullo stato di salute della regina Elisabetta II date da Buckingham Palace, il sito della famiglia reale è andato in tilt. Sullo schermo è apparso un messaggio di errore con la scritta ‘Gateway time-out’.

Conduttori vestiti di nero

In questo momento tutti i conduttori in onda su Bbc sono vestiti in nero. Si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano ‘London Bridge is down’ messo a punto per la morte della Regina Elisabetta II. La Bbc ha già modificato la programmazione dedicandosi solo ad aggiornamenti sullo stato di salute della Regina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata