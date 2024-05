Il presidente russo in visita a Pyongyang, non sono ancora note le date

Il presidente russo Vladimir Putin visiterà la Corea del Nord e il viaggio è in preparazione. Lo annuncia il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov a Ria Novosti. “Come sapete, il presidente Putin ha un invito per recarsi a Pyongyang in visita ufficiale. Comunicheremo tempestivamente le date di tale viaggio”, ha detto Peskov.

Intanto il capo del Cremlino è arrivato in Bielorussia per una visita di due giorni nell’ambito di numerosi viaggi all’estero programmati all’inizio del suo quinto mandato. La prima tappa a Minsk a sottolineare gli stretti legami con un vicino alleato che è stato determinante nello sforzo bellico della Russia in Ucraina. In Bielorussia Putin avrà colloqui con il suo omologo Alexander Lukashenko. Quest’ultimo lo ha accolto sulla pista e poi i due si sono seduti per una “breve conversazione” all’aeroporto, ha riferito il Cremlino. Lukashenko ha promesso di discutere “in prima linea le questioni di sicurezza, e domani verranno discusse alcune questioni economiche insieme ai nostri colleghi dei governi”.

Putin si è recato in Cina all’inizio di questo mese e domenica è atteso in Uzbekistan. Giovedì scorso, il presidente russo ha ospitato al Cremlino il sovrano del Bahrein Hamad bin Isa Al Khalifa.

