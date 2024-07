L'incontro non dovrebbe portare a una svolta ma concentrarsi principalmente sulla strategia per il futuro

Il direttore della Cia statunitense, Bill Burns, incontrerà domenica a Roma rappresentanti israeliani, di Qatar e Egitto nel tentativo di chiudere l’accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi a Gaza. Lo riferisce Axios citando fonti statunitensi e israeliane. Non si prevede che l’incontro includa negoziati dettagliati sulle differenze che ancora rimangono con Hamas ma, ha affermato una fonte a conoscenza della questione, dovrebbe concentrarsi principalmente sulla strategia per il futuro. I negoziatori israeliani non ritengono che l’incontro a Roma porterà a una svolta e dubitano che le pressioni del presidente Joe Biden su Benjamin Netanyahu abbiano convinto il primo ministro israeliano ad ammorbidire alcune delle sue nuove e difficili richieste nella proposta israeliana aggiornata.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata