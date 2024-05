Visita di Stato a Pechino per il presidente russo, che mira a consolidare i legami economici e strategici tra i due Paesi

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una visita di Stato di due giorni in Cina. La visita del leader del Cremlino avviene in un momento in cui la Russia è diventata economicamente più dipendente dalla Cina in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina, più di due anni fa. Il leader cinese Xi Jinping ha accolto il presidente russo in una cerimonia ufficiale. La visita è una dimostrazione di unità tra i due Paesi alleati ed è volta a sottolineare una partnership sempre più stretta tra Mosca e Pechino. In un’intervista alla vigilia della visita, riportata dall’agenzia Xinhua, Putin ha incolpato l’Occidente per il fallimento dei negoziati per la fine del conflitto e ha elogiato il piano di pace della Cina per l’Ucraina, che consentirebbe a Mosca di consolidare le sue conquiste territoriali. “Pechino propone passi praticabili e costruttivi per raggiungere la pace, astenendosi dal perseguire interessi acquisiti e dall’inasprire costantemente le tensioni delle tensioni, minimizzando l’impatto negativo del conflitto sull’economia globale“, ha affermato.

Stretta di mano in piazza Tienanmen

Putin è arrivato in aereo a Pechino all’alba ora locale. Il suo corteo si è fermato davanti alla Grande Sala del Popolo in piazza Tiananmen dove è stato accolto alcuni membri dell’Esercito popolare di liberazione sull’attenti mentre l’artiglieria lanciava un saluto con più cannoni. Il presidente cinese Xi ha salutato calorosamente Putin con una stretta di mano in fondo all’ingresso dell’edificio, prima di entrare per i colloqui. Il Cremlino ha affermato in una nota che nei loro vertici i due leader “avranno una discussione dettagliata sull’intera gamma di questioni relative al partenariato globale e alla cooperazione strategica e determineranno le nuove direzioni per l’ulteriore sviluppo della cooperazione tra Russia e Cina e avranno anche un approfondito scambio di opinioni sulle questioni internazionali e regionali più acute.”

