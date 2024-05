La cerimonia di premiazione dei giovani che hanno superato sfide significative

Nuovo impegno pubblico per Re Carlo III. Il sovrano ha incontrato mercoledì a Buckingham Palace i vincitori del Prince’s Trust Award, la 20a edizione della cerimonia di premiazione dei giovani che hanno superato sfide significative, migliorato le loro prospettive e dato un contributo positivo alle loro comunità locali. Tra gli ospiti anche l’ambasciatore del Prince’s Trust Declan Donnelly, il giocatore di basket Ovie Soko, l’attore Martin Freeman, il ballerino Johannes Radebe e la nuotatrice britannica Ellie Simmonds. Il monarca ha accolto anche Arti, una giovane indiana vincitrice del premio Amal Clooney Women’s Empowerment Award, riconoscimento istituito da Re Carlo in onore della nota avvocatessa per i diritti umani e moglie di George Clooney. Il Re è recentemente tornato a svolgere le sue funzioni pubbliche dopo l’annuncio della sua diagnosi di cancro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata