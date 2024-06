La decisione, spiega l'Idf, è stata presa per consentire la consegna di maggiori quantità di aiuti umanitari

Nuova giornata di conflitto in Medioriente tra Israele e Hamas. L’esercito israeliano ha annunciato una “pausa tattica” nella sua offensiva nel sud della Striscia di Gaza per consentire la consegna di maggiori quantità di aiuti umanitari. L’esercito ha dichiarato che la pausa inizierà nell’area di Rafah alle 8 e rimarrà in vigore fino alle 19. Le pause avranno luogo ogni giorno fino a nuovo avviso.

Questa decisione – ha spiegato l’esercito – ha lo scopo di permettere ai camion degli aiuti di raggiungere il vicino valico di Kerem Shalom, controllato da Israele, principale punto di ingresso per gli aiuti in arrivo, e di viaggiare in sicurezza verso l’autostrada Salah a-Din, una delle principali strade nord-sud, per consegnare i rifornimenti ad altre parti di Gaza. L’esercito ha dichiarato che la pausa è stata coordinata con le Nazioni Unite e le agenzie internazionali per gli aiuti. IN AGGIORNAMENTO

Israele, altri 2 soldati morti ieri a Gaza

Il capitano Eitan Koplovich, 28 anni, di Gerusalemme, e il sergente maggiore Elon Waiss, 49 anni, di Psagot, sono stati uccisi in battaglia nel nord della Striscia di Gaza ieri. I due servivano nel 129° Battaglione dell’8° Brigata. Lo ha annunciato l’Idf.

L’esercito ha anche rilasciato i nomi di cinque degli otto soldati uccisi ieri nell’esplosione di un veicolo corazzato vicino alla città di Rafah: il sergente Eliyahu Moshe Zimbalist (21 anni, di Beit Shemesh), il sergente Itay Amar (19 anni, di Kokhav Ya’ir-Tzur Yig’al), il sergente Stanislav Kostarev (21 anni, di Ashdod), il sergente Orr Blumovitz (20 anni, di Pardes Hanna-Karkur) e il sergente Oz Yeshaia Gruber (20 anni, di Tal Menashe). L’esplosione è avvenuta nelle prime ore del mattino, quando il veicolo in cui si trovavano i soldati stava operando nel quartiere di Tel al-Sultan, a Rafah, dopo che diversi altri veicoli dell’Idf avevano percorso la stessa strada.

Ministro degli Esteri israeliano visiterà Pentagono

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant visiterà Washington alla fine di questo mese. Un portavoce del Pentagono ha detto che il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha esteso l’invito a Gallant quando hanno parlato questa settimana “per discutere ulteriormente gli sviluppi della sicurezza in corso in Medioriente”. Non è ancora stata fissata una data per la visita.L’incontro di Gallant con Austin dovrebbe concentrarsi su Gaza, dove l’amministrazione Biden sta spingendo per un accordo sugli ostaggi e per porre fine ai combattimenti tra Israele e Hezbollah lungo il confine con il Libano.

