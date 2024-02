Il monarca ha affermato che tali pensieri sono "il più grande conforto e incoraggiamento"

Re Carlo III del Regno Unito ha ringraziato per i messaggi di sostegno ricevuti da quando, la settimana scorsa, ha rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro. In una dichiarazione rilasciata dalla Casa Reale, il monarca ha affermato che tali pensieri sono “il più grande conforto e incoraggiamento”.

“È altrettanto rincuorante sentire come la condivisione della mia diagnosi abbia contribuito a promuovere la comprensione dell’opinione pubblica e a far luce sul lavoro di tutte quelle organizzazioni che sostengono i malati di cancro e le loro famiglie in tutto il Regno Unito e nel mondo”, ha dichiarato ancora il sovrano nel comunicato, “la mia ammirazione di sempre per la loro instancabile cura e dedizione è ancora più grande a seguito della mia esperienza personale”. Il monarca britannico si sta riprendendo nella sua tenuta di Sandringham, nell’Inghilterra orientale, dopo il primo trattamento per un tipo di cancro non specificato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata