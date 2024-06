Immagini da X

Lo riferisce il Fsin citato dalla Tass

Sono stati tutti uccisi dalle forze di sicurezza russe i detenuti che avevano preso in ostaggio due guardie carcerarie in servizio in un centro di detenzione nella regione di Rostov. I sequestrati sarebbero stati tutti liberati. Lo riferisce il Fsin citato dalla Tass.

“Durante un’operazione speciale per liberare gli ostaggi nel SIZO-1 del Servizio Penitenziario Federale della Russia nella regione di Rostov, i criminali sono stati eliminati, i dipendenti che erano tenuti in ostaggio sono stati rilasciati, illesi”, si legge nel comunicato del Fsin.

Secondo l’Agenzia Ria Novosti, uno dei due ostaggi era il direttore del carcere. A prenderli in ostaggio cinque uomini che si erano detti sostenitori dell’Isis. Come confermato dalla Tass, i reclusi nel centro di detenzione pre-processuale di Rostov-sul-Don erano accusati di crimini legati al terrorismo.

