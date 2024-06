Il candidato repubblicano: "Il nostro Paese è stato distrutto da persone incompetenti"

Donald Trump ha festeggiato il suo 78° compleanno venerdì sera rivolgendosi a una folla osannante in Florida e irridendo ripetutamente il suo avversario alle elezioni di novembre, il presidente Joe Biden, 81 anni, descrivendolo come troppo fragile per gestire un secondo mandato. “Il nostro Paese è stato distrutto da persone incompetenti”, ha detto il tycoon, che ha dedicato gran parte del suo discorso a prendere in giro il capo della Casa Bianca. “Tutti i presidenti dovrebbero fare dei test attitudinali”, ha aggiunto, affermando che il suo rivale spesso “non sa dove diavolo si trova”. L’ex presidente si è rivolto ai membri del fan club “Club 47” in un centro congressi a West Palm Beach, a breve distanza dalla residenza di Mar-a-Lago.

