L'attore era stato interrogato in una stazione di polizia a Parigi

L’attore francese Gérard Depardieu è stato convocato in stazione di polizia ed è poi stato messo in stato di fermo in relazione alle accuse, nei suoi confronti, di violenza sessuale presentate da due donne che sostengono di essere state molestate dall’attore sul set di due film, uno del 2014 e l’altro del 2021. L’emittente Bfmtv aveva riportato che questa mattina l’attore era stato interrogato in una stazione di polizia di Parigi.

Non è la prima volta che l’artista francese viene accusato di molestie da parte di donne. Nel dicembre scorso la ministra della Cultura francese Rima Abdul Malak aveva addirittura proposto che gli venisse tolta la Legione d’Onore, ma Depardieu fu difeso dal presidente Emmanuel Macron e da molti altri artisti.

