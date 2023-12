Foto da X

Si sarebbe gettata nella Senna il 7 dicembre. L'attrice aveva 60 anni

E’ morta suicida l’attrice Emmanuelle Debever, 60enne: lo riporta ‘Liberation’. Era stata la prima accusatrice di Gerard Depardieu, accusato di violenze sessuali, nel 2019. Un suo ricordo è stato pubblicato su X da Ina: “Il nostro pensiero va all’attrice Emmanuelle Debever, morta all’età di 60 anni. Il suo nome forse non vi dice nulla, ma ha debuttato in televisione nel 1982 in una serie molto popolare: ‘Joelle Mazart'”.

Pensée pour l’actrice Emmanuelle Debever décédée à l’âge de 60 ans. Son nom ne vous dit peut-être rien mais elle a fait ses débuts à la télévision en 1982 dans une série très populaire : « Joelle Mazart » 1/3 https://t.co/atqFXHehvS pic.twitter.com/iaygnSUgy1 — madelen (@madelen_ina) December 11, 2023

L’attrice sarebbe morta il 7 dicembre, sempre secondo quanto riportato dai media francesi. Si trattebbe proprio del giorno in cui è andato in onda sulla tv francese il programma ‘Complément d’investigation’, l’inchiesta sui presunti casi di molestie commesse dall’attore francese.

