Su Le Figuaro lettera firmata da 56 personaggi del mondo della cultura francese

Oltre 50 artisti, scrittori e produttori francesi scendono in campo a difesa di Gerard Depardieu. Il quotidiano conservatore Le Figaro ha pubblicato oggi una lettera firmata da 56 personaggi del mondo della cultura francese che si schierano al fianco del celebre attore. Depardieu è stato accusato di stupro e violenza sessuale nel 2020 in seguito alla denuncia dell’attrice Charlotte Arnould. Altre donne sostengono di essere state molestate, palpeggiate o aggredite sessualmente da Depardieu, che nega ogni addebito. La lettera a sua difesa è stata definita “bellissima” da Depardieu. Tra i firmatari, l’ex first lady e cantante Carla Bruni, l’ex compagna di Depardieu Carole Bouquet e gli attori Pierre Richard, Charlotte Rampling e Victoria Abril. “Non possiamo restare in silenzio di fronte al linciaggio che lo ha colpito, al torrente di odio che si riversa sulla sua personalità”, si legge nella missiva pubblicata da Le Figaro. “Quando Gerard Depardieu viene preso di mira in questo modo, è l’arte (del cinema) a essere attaccata”. E ancora: “La Francia gli deve tantissimo. Privarsi di questo immenso attore sarebbe un dramma, una sconfitta. La morte dell’arte. La nostra arte”. Tra le voci più critiche nei confronti dei firmatari vi è la deputata e femminista parigina Raphaëlle Rémy-Leleu, che ha definito la presa di posizione una “negazione della realtà”.

