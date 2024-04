Wang Yi: "I fattori negativi nella relazione tra i due Paesi continuano ad aumentare"

Tentativi di distensione tra Stati Uniti e Cina. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato giovedì il ministro degli Esteri cinese Wang Yi a Pechino ed entrambi hanno messo in guardia dai pericoli di incomprensioni ed errori di calcolo tra i due Paesi. I colloqui tra Washington e Pechino sono aumentati negli ultimi mesi ma le loro divergenze si sono aggravate, sollevando preoccupazioni per un potenziale conflitto tra le due maggiori economie del mondo. Sia Blinken che Wang hanno sottolineato l’importanza di mantenere aperte le linee di comunicazione, ma hanno anche lamentato divisioni persistenti e sempre più profonde che minacciano la sicurezza globale. “Nel complesso, le relazioni Cina-Usa stanno cominciando a stabilizzarsi“, ha detto Wang a Blinken. “Ma allo stesso tempo, i fattori negativi nella relazione continuano ad aumentare e a svilupparsi e la relazione sta affrontando ogni tipo di interruzione”, ha aggiunto: “La Cina e gli Stati Uniti dovrebbero mantenere la giusta direzione per andare avanti con stabilità o ritornare in una spirale discendente? Questa è una questione importante per i nostri due Paesi e mette alla prova la nostra sincerità e capacità”. Blinken, dal canto suo, ha affermato che l’amministrazione Biden attribuisce un valore aggiunto al dialogo Usa-Cina anche su questioni controverse. Poi ha notato che ci sono stati alcuni progressi nell’ultimo anno, ma ha suggerito che i colloqui continueranno a essere difficili. “Non vedo l’ora che queste discussioni siano molto chiare, molto dirette sui punti in cui abbiamo differenze e sulla posizione degli Stati Uniti, e non ho dubbi che farete lo stesso a nome della Cina”, ha detto Blinken a Wang. “Non c’è nulla che possa sostituire, a nostro giudizio, la diplomazia in presenza per cercare di andare avanti, ma anche per essere sicuri di essere il più chiari possibile sulle aree in cui esistono differenze, almeno per evitare malintesi, per evitare errori di calcolo”, ha proseguito.

La questione di Taiwan

Wang ha anche sottolineato, senza entrare nello specifico, le ben note lamentele cinesi sulle politiche e le posizioni degli Stati Uniti sul Mar Cinese Meridionale, su Taiwan, sui diritti umani e sul diritto della Cina di intrattenere relazioni con i paesi che ritiene meritevoli. “I legittimi diritti allo sviluppo della Cina sono stati irragionevolmente soppressi e i nostri interessi principali si trovano ad affrontare sfide”, ha affermato, chiedendo agli Stati Uniti di astenersi dall’interferire negli affari interni della Cina.

Blinken vedrà anche Xi Jinping

Prima di ripartire stasera, Blinken incontrerà anche il presidente cinese, Xi Jinping. Il faccia a faccia tra i due è stato annunciato dal ministro cinese della Pubblica Sicurezza Wang Xiaohong dopo l’incontro con lo stesso Blinken, e successivamente confermato da un funzionario del dipartimento di Stato. Si era già parlato della possibilità che Blinken e Xi si incontrassero ma nessuna delle due parti sinora lo aveva confermato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata