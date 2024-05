È successo a Zofingen, nel cantone di Argovia

A Zofingen in Svizzera, nel cantone di Argovia che confina con la Germania, un uomo ha aggredito diversi passanti con un’arma da taglio, ferendo diverse persone. Un portavoce della polizia ha riferito che l’uomo avrebbe attaccato le persone a caso. È successo nella serata di mercoledì. “Abbiamo diverse persone ferite. Sono state soccorse e stanno andando in ospedale”, ha spiegato il portavoce della polizia, come riporta Welt. Secondo i media svizzeri Blick e 20 Minuten, tra le persone ferite ci sarebbe anche una donna incinta. L’aggressore si è poi barricato in un edificio e, alle 18:38, la polizia cantonale ha annunciato su X che l’uomo era stato arrestato. Secondo i media locali, poco prima delle 17 era stato necessario evacuare precauzionalmente la scuola cantonale di Zofingen, e gli agenti avevano precedentemente avvisato i residenti di evitare la zona. Il comune di Zofingen si trova a circa 50 chilometri a sud-est di Basilea. I retroscena dell’aggressione non sono ancora chiari.

