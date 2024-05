Roma, 15 mag. (LaPresse) – A proposito del visto di Matteo Falcinelli, giovane arrestato in modo violento a Miami, la cui revoca è stata denunciata dalla madre Vlasta Studenicova, LaPresse apprende da fonti dell’ambasciata Usa a Roma che “i registri dei visti sono riservati secondo la legge statunitense; pertanto, non possiamo discutere i dettagli dei singoli casi di visto”, ma “qualsiasi richiedente il cui visto statunitense sia stato revocato può presentare nuovamente domanda per un visto statunitense. Ogni richiesta di visto viene considerata nuovamente. Tutte le richieste di visto vengono valutate caso per caso in conformità con le disposizioni dell’Immigration and Nationality Act e delle altre leggi e regolamenti federali applicabili”.

