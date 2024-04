Il segretario di Stato americano dovrebbe essere nel Paese asiatico a partire dal 23 aprile per quattro giorni

La Cina “accoglie con favore la prossima visita” del segretario di Stato americano, Antony Bliken, che dovrebbe recarsi nel Paese asiatico nei prossimi giorni. Lo ha detto il portavoce del ministero cinese degli Esteri Lin Jian rispondendo a una domanda in conferenza stampa in merito all’indiscrezione pubblicata da Politico, secondo cui Bliken dovrebbe essere in Cina a partire dal 23 aprile per quattro giorni. Lo riporta il Global Times su X. Lin h aggiunto di “non avere altre informazioni in merito” al momento.

