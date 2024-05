Intervenuti oltre 100 vigili del fuoco per spegnere l'incendio e per i soccorsi. Due persone sarebbero in gravi condizioni

Tre persone sono morte e almeno altre 16 sono rimaste ferite, di cui 2 in modo grave, a causa dell’esplosione di un chiosco all’interno di un edificio residenziale e commerciale a Duesseldorf, in Germania. Secondo le prime ricostruzioni lo scoppio, che ha provocato un incendio, è avvenuto intorno alle 2:30 di notte di giovedì. Il chiosco si trovava al piano terra di un condominio. Molte persone hanno cercato rifugio sui balconi. I vigili del fuoco, riporta l’emittente Wdr, hanno riferito di aver messo in salvo oltre 70 residenti. L’esplosione ha anche provocato l’incendio di 4 auto vicine e anche una casa dall’altra parte della strada è stata colpita dai detriti. La causa dell’incendio non è ancora chiara. Durante la notte sono intervenuti oltre 100 vigili del fuoco per spegnere l’incendio e soccorrere i feriti. L’edificio attualmente è inagibile. È ancora da verificare se i residenti possano ritornarvi.

