Torino, 15 mag. (LaPresse) – Chef Rubio ha subito un’aggressione all’esterno della sua abitazione. Lo ha denunciato lo stesso chef. Rubio, vero nome Gabriele Rubini, ha postato sui social un video nel quale appare con il volto sanguinante e con un occhio gonfio. “Terroristi. Questi sono gli ebrei sionisti. Mi hanno aspettato fuori casa in 6 e hanno tagliato i fili del cancello per massacrarmi”, scrive l’ex rugbista. “Questo è quello che mi hanno fatto”, dice nel video. Nelle altre immagini postate si vedono l’interno della sua auto con i vetri rotti e il cancello della abitazione divelto. “Potete massacrarmi ma tanto non mi piego”, scrive Chef Rubio in un successivo post.

