Roma, 15 mag. (LaPresse) – Il ministro della difesa slovacco, Robert Kalinák , ha detto che premier, Robert Fico, è ancora sottoposto a intervento chirurgico ed è in condizioni “straordinariamente gravi”. Lo riporta il Guardian. La situazione di Fico “è grave, la sua situazione è grave”, ha ribadito, aggiungendo di riporre speranza “negli specialisti dell’ospedale”. In precedenza la tv slovacca Ta3 aveva riferito che l’intervento si era concluso e che Fico era in condizioni stabili.

