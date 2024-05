Il capo del Cremlino: "I legami tra Russia e Cina sono fattori stabilizzanti per il mondo"

Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato in Piazza Tienanmen a Pechino, primo evento della sua visita di stato in Cina di due giorni. Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente Xi Jinping con il quale ha scambiato una calorosa stretta di mano. “I legami tra Russia e Cina sono fattori stabilizzanti per il mondo“, ha detto Putin durante i colloqui nella Grande sala del popolo.

