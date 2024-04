Turisti e residenti hanno riempito le strade della città per una delle feste più originali della Catalogna

Folle di turisti e residenti nelle strade di Barcellona per la festa di Sant Jordi. Si tratta di una delle celebrazioni più originali della Catalogna. La città si è trasformata come di consueto per un’intera giornata in un’enorme negozio all’aperto di libri e fiori. Tradizionalmente i catalani nel giorno di Sant Jordi si scambiano come regalo proprio libri e fiori.

