La polizia ha arrestato il sospettato

Un uomo è stato colpito più volte e ferito gravemente su un treno della metropolitana di New York mentre era in arrivo alla stazione nel centro di Brooklyn, lasciando nel panico i passeggeri dell’ora di punta serale. La sparatoria è avvenuta una settimana dopo che il governatore Kathy Hochul ha inviato la Guardia Nazionale nella metropolitana per aiutare la polizia a cercare armi tra i passeggeri in seguito a una serie di crimini sui treni urbani.

Le autorità hanno riferito che la sparatoria di giovedì 14 marzo ha coinvolto due uomini – dei quali la polizia non ha reso nota l’identità – e che hanno avuto uno scontro, e poi una rissa fisica, a bordo del treno in movimento poco prima delle 16:45 ora locale. Uno degli uomini, che secondo la polizia ha 36 anni, ha estratto una pistola e l’ha brandita. L’altro uomo, un 32enne, si è impossessato della pistola e ha sparato alla persona con cui stava litigando. “Il 32enne ha sparato più colpi, colpendo il 36enne”, ha riferito la polizia. Testimoni hanno detto alla polizia che l’uomo colpito si stava comportando in modo “aggressivo e provocatorio” nei confronti dell’altro prima che scoppiasse la rissa. La sparatoria è avvenuta in una fermata dove la polizia di New York ha un piccolo ufficio. Alcuni agenti erano sulla banchina e hanno rapidamente preso in custodia il sospettato.

