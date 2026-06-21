Rifugiati, Papa Leone XIV: "Esorto tutti ad accogliere vittime di persecuzione"

Papa Leone XIV ha riflettuto sulla Giornata mondiale del rifugiato durante la preghiera domenicale, esprimendo la speranza che lo spirito che ha ispirato la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati possa illuminare le coscienze dei leader nazionali di oggi. “Nessuno può chiudere gli occhi di fronte a chi cerca protezione e sicurezza”, ha affermato dalla finestra del suo studio affacciato su Piazza San Pietro. Ha inoltre esortato tutti a non ignorare chi fugge dalle persecuzioni, ma ad accoglierli affinché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza.