Roma, turisti alle prese con l’ondata di caldo. Code alle fontanelle e ventilatori portatili

Le temperature sopra la media non risparmiano il centro di Roma affollato, come ogni anno in questo periodo, di turisti. Una domenica rovente con temperature sopra ai 37 gradi di massima e nemmeno una nuvola in cielo a dare tregua. Le migliaia di turisti in giro per i monumenti della Capitale trovano ristoro come possono nei bar e nei ristoranti che hanno posti all’interno con l’aria condizionata oppure fuori all’ombra ma refrigerati dai ventilatori con il nebulizzatore di acqua incorporato. Non solo i “nasoni” ma anche le fontane ornamentali sono utilizzate ovunque per rinfrescarsi. Davanti al Pantheon è un susseguirsi di bottiglie e borracce. I venditori ambulanti si adattano e vendono ventagli, ombrelli per ripararsi dal sole e mini ventilatori portatili da appendere al collo. Da Piazza Navona a San Pietro le visite dei turisti sono uno slalom alla ricerca dell’ombra e dove si può ricaricare la scorta di acqua si fa anche un po’ di coda se necessario.
L’ondata di caldo si registra oggi in tutta Italia, con prevalenza al Centro-Nord, e in tutta Europa a causa dell’anticiclone africano che dovrebbe portare temperature sopra la media fino al primo fine settimana di luglio.
Le temperature sopra la media non risparmiano il centro di Roma affollato, come ogni anno in questo periodo, di turisti. Una domenica rovente con temperature sopra ai 37 gradi di massima e nemmeno una nuvola in cielo a dare tregua. Le migliaia di turisti in giro per i monumenti della Capitale trovano ristoro come possono nei bar e nei ristoranti che hanno posti all’interno con l’aria condizionata oppure fuori all’ombra ma refrigerati dai ventilatori con il nebulizzatore di acqua incorporato. Non solo i “nasoni” ma anche le fontane ornamentali sono utilizzate ovunque per rinfrescarsi. Davanti al Pantheon è un susseguirsi di bottiglie e borracce. I venditori ambulanti si adattano e vendono ventagli, ombrelli per ripararsi dal sole e mini ventilatori portatili da appendere al collo. Da Piazza Navona a San Pietro le visite dei turisti sono uno slalom alla ricerca dell’ombra e dove si può ricaricare la scorta di acqua si fa anche un po’ di coda se necessario.