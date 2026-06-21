Senago, i carabinieri sul luogo dell'incidente in cui sono morti 3 minorenni

Hanno 17 anni le vittime dell’incidente stradale che è avvenuto questa mattina intorno alle 5 dove una Audi con a bordo 9 giovani è uscita di strada finendo nel canale Villoresi a Senago, nell’hinterland di Milano. Da quanto si apprende si tratta di una ragazza e due ragazzi che non sarebbero riusciti a uscire dalla vettura che si è inabissata nelle acque del canale artificiale: gli altri passeggeri sono invece stati ritrovati dai soccorritori fuori dall’auto. Tutti sono stati portati in codice giallo al Niguarda. È risultato positivo all’alcoltest il 18enne che era alla guida dell’auto, con un valore di molto superiore al limite del consentito di 0,5 g/l. Il ragazzo si trova ora all’ospedale Niguarda di Milano dove è piantonato in forte stato di shock in attesa del provvedimento dell’arresto.