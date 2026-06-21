Torino, donna uccide la figlia 13enne e si toglie la vita: il luogo della tragedia

Avrebbe prima ucciso la figlia di 13 anni e poi si sarebbe tolta la vita nell’appartamento dove vivevano a Torino. È la prima ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile di quanto avvenuto questa mattina in via Domodossola, nel capoluogo piemontese. La donna, 40 anni, avrebbe ucciso la figlia per poi togliersi la vita: a trovarle l’altra figlia, di 19 anni, che ha poi allertato i soccorsi. La donna, di origine rumena, era in fase di separazione dal marito. La 19enne è ora in ospedale sotto shock: il padre non era in casa al momento dell’omicidio-suicidio.